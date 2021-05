Una piccola guida settimanale per conoscere le regole della raccolta differenziata: oggi parliamo dell'indifferenziato

del 2021-05-20

Differenziare per avere una Castelvetrano più pulita ma al tempo stesso in ottica di una futura riduzione della tassa sui rifiuti non appena le casse del Comune lo permetteranno. Ancora oggi però si assistono gesti di abbandono di rifiuti in zone poco frequentate e non solo.

Alcuni lettori ci hanno segnalato che non tutti conoscono bene le regole della differenziata e non sanno precisamente dove consultare le regole per una corretta gestione differenziata dei rifiuti. Per questo motivo, su base settimanale, per le varie categorie forniremo i riferimenti da consultare, alcune informazioni utili o i numeri da chiamare con l’auspicio che possano rivelarsi utili per i cittadini.

Oggi vi parliamo dell’ indifferenziato.

La munnizza è tutto quello che NON può essere riciclato. Seguo la regola che nel contenitore dell’indifferenziato NON posso buttare rifiuti riciclabili, pile scariche, farmaci e oggetti elettronici.

Se ho qualche dubbio lo fugo con la domanda: «Può diventare altro?» Se mi rispondo NO, si tratta di rifiuto non riciclabile. Il contenitore giusto è quello dell’indifferenziato. La prova del nove è il suo peso, se ho separato bene il resto dei rifiuti, il sacchetto peserà pochissimo.

Se il dubbio continua:

1. Mi pongo altre domande;

2. Chiamo il numero verde 800 12 67 95 o consulto https://junker.app ;