Partanna, pulitura del fiume Belice lungo la strada provinciale

Partanna (Tp). Quello nel tratto a monte del ponte sulla Strada provinciale per Santa Margherita Belice è uno dei tre interventi di manutenzione sui corsi fluviali recentemente completati in provincia di Trapani. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico in questo tratto del fiume Belice sono stati finanziati con oltre 205 mila euro e si sono conclusi il 3 maggio scorso. In appena 40 giorni si è riusciti a concludere la procedura, partendo dalla progettazione e arrivando sino al completamento dei lavori. Gli interventi sul fiume Belice rientrano nel Piano speciale su 42 corsi d'acqua voluto dalla Regione Siciliana e scattato nel corso della primavera.