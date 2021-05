Cassoni scarrabili “scomparsi”. Querelle giudiziaria tra ditta salemitana e Comune di Campobello. Vittoria in primo grado per l’azienda di Salemi

del 2021-05-23

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

Il Tribunale di Marsala con la sentenza emessa l’11 maggio scorso ha condannato il Comune di Campobello di Mazara al risarcimento del danno arrecato ad una ditta di Salemi che opera nel settore della raccolta dei rifiuti.

Infatti, nel 2018 al termine di un contratto di noleggio di n. 16 cassoni scarrabili, l’Ente ne riconsegnava solo 13. In altre parole, mancavano all’appello n. 3 cassoni in ferro utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

Vane le ricerche del comune che alla fine si è limitato a presentare una denuncia di furto contro ignoti, senza risarcire la ditta proprietaria dei cassoni. Quest’ultima, pertanto, non ha avuto scelta se non quella di intraprendere un giudizio civile per la restituzione dell’equivalente in denaro, con il patrocinio dell’avv. Francesco Salvo.

Al termine del giudizio, durato quasi 2 anni, il Tribunale ha condannato il comune di Campobello a risarcire circa 10.000 € alla ditta proprietaria, oltre alle spese legali.

Probabilmente la sentenza verrà impugnata dal Comune risultato soccombente, ma anche la ditta di Salemi potrebbe proporre appello, in quanto il giudice non si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento derivato dalla perdita di guadagno per non aver potuto noleggiare le proprie attrezzature.