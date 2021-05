Arance in omaggio domani ai cvetranesi dagli Scout nel ricordo del Giudice Falcone

del 2021-05-22

Domani mattina gli scout della base "ciuri di zagara" doneranno ai cittadini le arance, coltivate nella loro base sita in via Seggio, lungo le vie del centro di Castelvetrano; questo gesto simbolico sarà fatto nel giorno in cui si ricorda la barbara uccisione del giudice Giovanni Falcone e degli uomini della sua scorta. Un dono per ricordare le vittime di mafia, ricordando che la base del gruppo Agesi castelvetrano 1 nasce su un terreno confiscato alla mafia.