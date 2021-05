Campobello, uomo perde il controllo della sua automobile e si schianta contro un albero. Sul posto l’ambulanza

del 2021-05-23

In gravi condizioni, ma monitorato costantemente dai medici, il 67enne M.P. che, nei pressi della Via Trapani che da Tre Fontane conduce a Campobello di Mazara, autonomamente ha perso il controllo della sua automobile in aperta campagna finendo la sua corsa contro un albero.

Gli operatori del 118 di Campobello e Castelvetrano hanno dovuto faticare per estrarlo dalle lamiere del suo mezzo. L'uomo, cosciente, è stato subito portato all'Ospedale di Castelvetrano per ulteriori accertamenti.