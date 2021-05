Balordi in azione a Triscina. Tre case prese di mira. Sul posto i Carabinieri

del 2021-05-23

Raid vandalico nella notte a Triscina all’interno di una abitazione. Vetri rotti, casa rovistata e distrutti anche dei pali di una tettoia in legno. La proprietaria ha presentato denuncia ai Carabinieri ipotizzando si tratti di un gesto riconducibile ad alcuni ragazzini terribili che hanno voluto solo fare danni per gioco. Sono state, infatti, prese di mira anche altre due abitazioni nella via 56 a Triscina. Nelle tre abitazioni i balordi sono andati via senza asportare nulla.

Ai proprietari che hanno scoperto questo atto vandalico non è rimasto altro che denunciare il tutto ai Carabinieri che sono arrivati sul posto per una normale ricognizione.