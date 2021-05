La Folgore batte il Misilmeri a tempo scaduto e conquista i playoff. Decisivo Etman. Prima gara interna adesso contro Akragas

del 2021-05-23

All’ultimo istante la Folgore guadagna l’accesso ai play off battendo il forte Misilmeri con una zampata del giovane Etman su angolo di Sami. “La vittoria è del gruppo - dice l’allenatore rossonero Viro Signorello - e il sogno continua dopo una gara difficile e spigolosa”. Un importante risultato per la Folgore che ripaga l’impegno della società e del Presidente Onorio nel volere portare la Folgore a conquistare un importante risultato quale potrebbe essere il ritorno in serie D.

Con questa vittoria la Folgore conclude la regular season al quinto posto ed accede alla seconda fase del torneo.

Ci saranno due triangolari:

1) Sancataldese, Mazara e Canicattì (1, 3 e 6 classificata)

2) Akragas, Nissa e Folgore (2, 4 e 5 classificata).

La prima giornata sarà il 30 maggio ore 16:30

Canicatti vs Sancataldese

Folgore vs Akragas