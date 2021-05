CVetrano, gli alunni del plesso Pappalardo impegnati nella giornata dello sport incontrano l’A.S.D. Dolce Onorio Folgore

del 2021-05-22

In attuazione del piano delle attività e nell’ambito delle iniziative della Giornata dello Sport, che l’Istituto celebra ogni anno, in data 21 maggio presso la corte interna del plesso Pappalardo gli alunni delle classi prime, suddivisi in turni, hanno incontrato la squadra dell’A.S.D. Dolce Onorio Folgore di Castelvetrano.

Erano presenti oltre all’allenatore della squadra calcistica, anche in rappresentanza della Dirigenza della Società Sportiva, prof. Vito Signorello, l’Assessore allo Sport e Vice Sindaco del Comune di Castelvetrano, Filippo Foscari, il Direttore Generale ASD Calcio Città di Trapani ,prof. Giuseppe Toucro, il Presidente FIGC LND Trapani, prof. Bruno Lombardo, ed il Presidente del Consiglio di Istituto, Nicola Clemente.

Nel suo intervento di benvenuto e ringraziamento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha puntato l’attenzione sull’importanza di questa iniziativa che, oltre a promuovere lo sport e le sue regole, ha avuto lo scopo di offrire agli alunni uno spiraglio di speranza affinché, terminata la pandemia che li ha costretti a evitare gli sport di squadra, ma anche i semplici spostamenti dal banco, si possa tornare all’agognata normalità e beneficiare liberamente di momenti dedicati al movimento ed allo sport.

La mattinata si è svolta in due tempi, infatti gli alunni hanno prima scambiato dei passaggi con il pallone seguendo le regole del calcio e del calcio- tennis e successivamente hanno incontrato la squadra per porre loro domande ed informazioni sullo sport praticato.

Gli intervenuti hanno posto particolare attenzione all’importanza dell’attività sportiva nella scuola, sottolineando come l’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo sia una delle più attive in Sicilia, infatti a partire dalla Scuola dell’infanzia e maggiormente nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado ha sempre mirato ad ottenere fondi per attrezzature per le palestre ed a promuovere l’importanza dello sport sia per la crescita sana e corretta degli alunni, che per abituarli al rispetto delle regole e delle norme base della cittadinanza attiva.

Al termine il prof. Lombardo ha donato alla scuola tre palloni da calcio e l’ASD Dolce Onorio Folgore ha regalato la rete di calcio tennis ed alcuni palloni, affinché rimanga un ricordo tangibile di questa giornata.

Nel mese di Giugno anche la Scuola dell’Infanzia e Primaria saranno impegnate nella “Settimana dello sport” con iniziative che verranno condivise con i rappresentanti regionali del progetto “Scuola calciando”, alla quale la scuola da anni partecipa.