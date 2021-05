Corte di Appello ribalta la sentenza di primo grado, Presidente associazione Laica condannata al pagamento di 12 mila euro

del 2021-05-22

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

E’ stata condannata in secondo grado alla pena di 12 mila euro di multa per detenzione incompatibile di animali dalla Corte di Appello di Palermo Sezione Penale Liliana Francesca Signorello, che fino al 2017 risultava essere la presidente dell’associazione Laica.

La donna era stata rinviata a giudizio in seguito al sequestro dei due rifugi per cani da parte dei Carabinieri del Nas di Palermo il 10 settembre del 2015.

Le indagini avevano accertato le condizioni proibitive in cui vivevano i circa 150 cani “incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in mezzo alla vegetazione spontanea infestata da pulci e zecche, in promiscuità tra animali ammalati, già deceduti ed animali sani”.

“Si tratta – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - di una sentenza che rimette al centro la parola giustizia in una storia di sofferenza e, in tanti casi anche di morte, che ha coinvolto centinaia di cani. Reati crudeli e gravissimi che non potevano restare impuniti, ancor più quando la responsabilità ricade su una persona a capo di un'associazione che gli animali dovrebbe tutelarli. Ringrazio i Carabinieri del Nas di Palermo per le indagini che hanno portato a galla questa realtà, Claudia Ricci avvocato che segue questi procedimenti per Enpa da dieci anni e Corinne Tamburello della Rete Legale Enpa in Sicilia.”

La Corte di Appello di Palermo ha condannato l’imputata a 12.000 euro di multa e al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle parti civili. La donna era stata assolta in primo grado dal Tribunale di Marsala suscitando grande indignazione nel mondo animalista: tanti cani sofferenti e deceduti erano stati considerati come un “fatto che non sussiste”.

“Sentenze come questa – ha concluso Carla Rocchi – sono fondamentali affinché non rimangano impunite le purtroppo ancora troppe realtà di canili lager che esistono in alcune zone del nostro Paese. Chi provoca così tanta sofferenza in esseri indifesi e innocenti deve pagare ”.

Gli avvocati Mariella Gulotta e Rosalba Di Gregorio, che difendono la Signorello: "Attendiamo di leggere le motivazioni di una decisione opposta a quella di primo grado, sebbene fondata sui medesimi elementi, anticipando, sin d'ora, la proposizione del ricorso per Cassazione".