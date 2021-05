CVetrano, atto vandalico nella notte contro la Polizia Municipale. Tagliate le gomme di cinque auto

di: Redazione - del 2021-05-22

Un atto vandalico è stato messo a punto ai danni di cinque auto di servizio della Polizia Municipale di Castelvetrano che si trovavano presso i nuovi locali nel quartiere Belvedere. Questa mattina, un copertone di ciascuna automobile appariva sgonfio e dopo un esame più approfondito si sono notati dei fori frutto del raid notturno.

Si pensa che il danneggiamento possa essere avvenuto utilizzando un coltellino e un oggetto a punta.

È stata formalizzata denuncia ai Carabinieri e sono già partite le indagini volte a individuare i responsabili di questo vile gesto che non si esclude possa essere una ritorsione in conseguenza della serrata opera di repressione avviata già da tempo e che ha visto la Polizia Municipale in prima linea nell’individuare e porre fine a situazioni di illegalità che si protraevano da anni.

L'Amministrazione condanna il vile gesto

L’Amministrazione Comunale condanna il vile atto intimidatorio ai danni della Polizia Municipale. Ignoti questa notte hanno squarciato i pneumatici delle auto parcheggiate all’interno dei locali del centro polifunzionale. La scarsa illuminazione ha favorito tale vergognoso atto pur in presenza del sistema di videosorveglianza. Si tratta di un fatto gravissimo ed esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al Comandante Dott. Caradonna e ai nostri vigili e vigilesse.

Da due anni, pur sotto organico, viene svolto un lavoro incredibile, molte le indagini delicate di cui si sta occupando il corpo della polizia municipale, dal giro di vite sui chioschi, ai controlli dell’ambientale, all’istallazione di molte telecamere, agli allacci abusivi a Selinunte e con questo gesto malavitosi intendono intimorire o frenare l’azione di contrasto messa in atto da tempo.

Questa opera vigliacca va condannata dall’intera comunità, una azione rivolta contro coloro che quotidianamente sono impegnati al contrasto della illegalità e alla sicurezza.

L’amministrazione auspica che l’autore o gli autori del deprecabile atto vengano assicurati alla giustizia. Informeremo sua Eccellenza il Prefetto e aumenteremo il controllo del territorio.

Solidarietà è stata espressa dall'Ass. Cappadonna la quale ha dichiarato che: "Condanno il vile atto intimidatorio ed esprimo piena solidarietà all’ intero corpo della polizia municipale, vittima del danneggiamento da parte di ignoti. L'atto criminoso si aggiunge ad altri tentativi criminosi che hanno avuto come bersaglio la nostra locale polizia, configurando una chiara volontà della malavita a mantenere la piena padronanza del territorio e ad ostacolare ogni tentativo di conservazione della legalità.

Ferma restando la determinazione dell'Amministrazione Comunale a procedere lungo il percorso di contrasto alla illegalità ormai tracciato, si chiederà alla Prefettura di disporre di una maggior presenza sul territorio di altre forze dell'ordine, nella convinzione che un'azione costante e decisa possa riportare nella collettività la serenità che merita".