Selinunte, la barca si capovolge e finisce in mare. Medico castelvetranese salvato dai bagnini e pescatori

E’ bene quel che finisce bene per un giovane medico chirurgo di Castelvetrano, che vive ed opera a Pietroburgo. Il suo laser a vela, con il quale si era allontanato dalla costa , si è capovolto a causa di una improvvisa folata di vento. Immediati i soccorsi da terra dei bagnini del Lido Tukè i quali sono partiti con il mezzo di soccorso. Anche loro hanno avuto difficoltà a ritornare visto le folate di ponente mentre provvidenziale è stato l’arrivo di una barca di pescatori che ha rimorchiato a riva il giovane medico e il mezzo di soccorso. Per il giovane medico felicità per il rientro ma anche un brutto spavento.