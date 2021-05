Alcamo, dopo diverse ore domato l'incendio sul Monte Bonifato. Decisivo il tempestivo intervento dei VV.F

del 2021-05-24

Come vi avevamo raccontato, dalla serata di ieri e per tutta notte 5 squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Trapani, con 27 uomini e 10 automezzi, sono stati impegnati sul Monte Bonifato, nel territorio di Alcamo, per un incendio boschivo e di sterpaglie, che ha minacciato numerose villette sparse sulle pendici del monte.

Il tempestivo dispiegamento delle squadre VVF, a protezione delle abitazioni ha evitato il peggio. Il rogo è stato completamente spento nella mattinata con l'intervento di due canadair dei VVF. Sul posto è rimasta una squadra VF, impegnata nelle attività di minuto spegnimento dei tizzoni ancora fumanti.

L'incendio ha interessato il lato nord ovest del Monte Bonifato, la fascia pedemontana e poi a causa del vento si è spinto verso la zona Fastuchera; per fortuna non ci sono stati danni a cose e persone, mentre non sono ancora quantificabili i danni alla montagna.