CVetrano, il Comune cerca volontari per salvaguardia e valorizzazione della “Collegiata dei SS. Pietro e Paolo

di: Redazione - del 2021-05-26

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso pubblico rivolto alle Associazioni di volontariato per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di volontari da utilizzare nell’ambito delle attività di salvaguardia, valorizzazione, promozione, anche in affiancamento al personale dell’Ente, del sito culturale denominato “Collegiata dei SS. Pietro e Paolo” sito in piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, a titolo gratuito.

Più precisamente:

- custodia e sorveglianza presso la Collegiata di SS. Pietro e Paolo;

- accoglienza e informazioni al pubblico sulla Collegiata di SS. Pietro e Paolo;

- attività accessorie di manutenzione;

- apertura e chiusura al pubblico.

L’accordo che si stipulerà tra il Comune di Castelvetrano e l’Associazione di Volontariato, avrà validità per un anno dalla stipula. L’eventuale rinnovo sarà oggetto di apposito nuovo accordo, previa concorde manifestazione di volontà da parte di entrambe le parti contraenti.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di valorizzare la sede culturale “Collegiata di SS. Pietro e Paolo” in modo da renderla pienamente fruibile sia attraverso l’apertura al pubblico sia attraverso l’organizzazione di iniziative a carattere culturale pubblico.

L’Avviso è rivolto alle Associazioni di Volontariato, senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio di Castelvetrano, in possesso dei seguenti requisiti:

a) l’iscrizione da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale;

b) il possesso dei requisiti di moralità professionale;

c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”; capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari.

Se perverranno più richieste, la scelta della Commissione sarà effettuata sulla base dei servizi offerti e del numero di volontari messi a disposizione in rapporto al tipo di esigenza che il sito in questione richiede:

- n. servizi offerti fino ad un massimo di punti 50;

- n. volontari fino ad un massimo di punti 50.