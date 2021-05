Approvata mozione adesione Castelvetrano all'”Associazione Nazionale Città dell’olio”. Da capire come sará pagata la quota di iscrizione

di: Redazione - del 2021-05-27

Approvata all’unanimità la mozione di indirizzo del gruppo consiliare ‘Obiettivo città’ riguardo l’adesione all”Associazione Nazionale Città dell’olio”, durante la seduta del consiglio comunale del 26.05.2021. La mancata adesione nei mesi scorsi aveva scatenato qualche polemica, ma la quota è pari a €2.000,00 all’anno e in un comune con i vincoli del dissesto non è semplice, in quanto è possibile spendere per beni e servizi essenziali per la comunità.

La proposta, presente nella mozione, di pagare la quota con le somme derivanti dalle riduzioni del 10% dei gettoni di presenza sembra lasciare qualche perplessità sulla legittimità. Le somme decurtate sono presenti in bilancio, ma destinate alla manutenzione stradale e agli impianti di pubblica illuminazione, vista la mancanza di un fondo preciso.

Il consigliere M5S Gaetano Caldarera (nelle funzioni di capogruppo, data l’assenza per motivi familiari del consigliere Manuzza) ha chiesto verifiche al segretario comunale e al dirigente di competenza, e ha invitato tutte le forze politiche del consiglio comunale a trovare un’alternativa per reperire i fondi necessari.

Tra le proposte avanzate, l’autotassazione di sindaco, assessori e consiglieri o l’appoggio di qualche sponsor che potrebbe sovvenzionare la partecipazione all’Associazione.

Caldarera ha precisato inoltre che “è volontà di questa amministrazione valorizzare il comparto oleario e il prodotto”. A testimonianza di ciò, l’esponente del M5S ha reso nota l’adesione al distretto produttivo “Olive da tavola siciliane” per un patto di sviluppo, la cui quota associativa non comporta alcun esborso di denaro pubblico, definita con una delibera di giunta del 19 maggio.

“L’olio è il prodotto principe di Castelvetrano. Entrare a far parte di un circuito può essere foriero di iniziative spendibili per il territorio come mostre e fiere, ma può essere anche trainante per l’olio e l’indotto.[..] - conclude - L’olio per Castelvetrano è e sarà l’oro verde”.

Ma l'ombra del dissesto grava ancora su Castelvetrano.