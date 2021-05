Il tiratore salemitano Peppe Piazza a Roma per conquistare la finale del Campionato Italiano Fitav

di: Celeste Caradonna - del 2021-05-29

Il tiratore salemitano Peppe Piazza partirà nella giornata odierna alla volta della Capitale dove nel fine settimana, presso la struttura di Tiro a volo Vetralla, come atleta dei vigili del fuoco , si giocherà l’accesso alla finale del campionato italiano.

La gara valevole per il “2° Gran Premio” Fitav ( Federazione italiana di Tiro a volo) di Categoria prima, lo vedrà impegnato su 125 piattelli. Piazza, che ha una carriera di tutto rispetto alle sue spalle, è salito parecchie volte sul gradino più alto del podio sia in competizioni nazionali che in quelle regionali.