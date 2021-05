Alfano sulla questione ospedale:” Adesso bisogna passare ai fatti. La salute dei cittadini al primo posto”

del 2021-05-26

Il Sindaco Alfano ha partecipato al Comitato dei Sindaci per discutere insieme al Commissario dell’ASP, Dr. Zappala’, del futuro e dell’organizzazione dei nosocomi trapanesi. “In questo contesto la salute dei nostri concittadini, afferma il Primo cittadino, è prioritaria rispetto a tutti gli altri bisogni di cui il nostro territorio ha necessità di risolvere. Ho chiesto di formalizzare una pianificazione aziendale che tenga conto del rilancio dell’Ospedale di Castelvetrano in linea con la risoluzione , votata all’unanimità dai componenti della VI commissione regionale e con le indicazioni e le rassicurazioni fornite dal Presidente della Regione, On.le Musumeci. Adesso bisogna passare ai fatti e non c’è tempo da perdere. Ed i fatti dovranno concretizzarsi al più presto”