Il lettore scrive: “Rifiuti dentro il cimitero e cassonetti solo all’ingresso. Disagi per i cittadini”

di: Redazione - del 2021-05-27

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Carmelo Giannilivigni, il quale si rivolge alla nostra Redazione per denunciare a nome di tanti altri cittadini un disservizio all’interno del cimitero dove i contenitori per i rifiuti sono stati rimossi e sono stati posizionati solo all’ingresso, costringendo le persone a fare in alcuni casi lunghi tragitti con i fiori in mano.

Queste le sue parole: I cassonetti della spazzatura si trovano soltanto vicino l' entrata del cimitero, che è grandissimo. Le persone, spesso lasciano i rifiuti a terra e non vengono raccolti".