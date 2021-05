Lo Truglio auto cresce e inaugurerà domenica il secondo punto vendita. Nuova sede in via Caduti di Nassiriya

di: Redazione - del 2021-05-27

La famiglia Lo Truglio auto cresce ancora. Dopo il punto vendita di via Seggio, a distanza di 10 anni dall’apertura del primo punto vendita, domenica alle 19,30 nella via Caduti di Nassiriya i titolari Tonino e Marilena inaugureranno il nuovo punto vendita di 2000mq di auto multimarche usate e nuove.

In un momento difficile per l’economia siciliana e non solo l' apertura di una nuova attività costituisce sempre un valore aggiunto per il territorio.

L’inaugurazione, cui la cittadina è invitata, si svolgerà nel rispetto della normativa e dei protocolli anti Covid.