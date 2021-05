30 mila euro dal M5S all’Ars al Comune di Castelvetrano per servizi ai cittadini e per realizzare un’aula di una scuola d’infanzia

del 2021-05-28

Una tensostruttura per creare un’aula scolastica per una scuola d’infanzia, 60 fioriere per abbellire il corso principale, cucce per il canile e alcune passerelle per i disabili nelle spiagge di Selinunte e Triscina. Tutto questo a Castelvetrano, grazie ad un finanziamento di 30 mila euro fatto al Comune dai deputati del M5S all’Ars, che hanno devoluto all’istituzione del Trapanese l’ennesima fetta dei risparmi accumulati grazie alla sistematica decurtazione dei propri stipendi.

Oggi una delegazione di parlamentari 5 stelle a palazzo dei Normanni (erano presenti Stefania Campo, Roberta Schillaci, Salvatore Siragusa, Gianina Ciancio, Nuccio Di Paola e Antonio De Luca) ha consegnato il simbolico assegno al sindaco di Castelvetrano, il 5 stelle Enzo Alfano.

La donazione di Castelvetrano, che segue a stretto giro quella di Termini Imerese, per il recupero di uno storico campo di basket abbandonato, è l’ennesima finanziata con le restituzioni di parte degli stipendi dei deputati del gruppo M5S all’Ars. che, da quando è approdato a palazzo dei Normanni, ha restituito quasi 6 milioni di euro, che hanno permesso di realizzare numerose opere di pubblico interesse, che vanno dalla arcinota trazzera di Caltavuturo dopo il crollo del ponte Himera sull’autostrada A19, al parco letterario di Porto Empedocle, alle borse di studio per atleti disabili, ai numerosi parchi giochi per bambini, solo per fare qualche esempio.

La donazione delle cucce per il canile è stata realizzata grazie all’impegno del deputato Salvatore Siragusa, vice presidente della commissione di inchiesta dell’Ars sul fenomeno del randagismo in Sicilia.

“I progetti realizzati con le nostre donazioni - dice la deputata Stefania Campo, presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle Sicilia – non hanno ovviamente la pretesa di cambiare il volto alla Sicilia, ma certamente danno la possibilità di restituire un po’ di bellezza ai luoghi che frequentiamo quotidianamente e, perché no, qualche servizio aggiuntivo ai cittadini, troppo spesso dimenticati dalle istituzioni. L’aula scolastica che sarà realizzata per la scuola d’infanzia San Giovanni Bosco a Selinunte acquista una valenza particolare in questa fase di pandemia, in quanto consentirà una migliore distribuzione degli alunni in ossequio alle normative anti-Covid”.

“Per Castevetrano – afferma il sindaco Alfano - questa è una giornata gaudiosa. La pratica delle donazioni dei deputati del M5S è un certamente da sottolineare perché consente di fare tornare soldi ai cittadini in termini di servizi e strutture. Purtroppo nessuna forza politica ha voluto seguire il Movimento su questa strada. L’auspicio è che ci emulino o, addirittura, ci superino, le comunità ne trarrebbero grande beneficio. Non è ammissibile che ci si ricordi di esse solo in prossimità delle elezioni”.