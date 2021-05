del 2021-05-29

Una tartaruga morta è stata trovata sull’arenile a Triscina. Probabilmente si era avvicinata alla costa per deporre le uova ma non si esclude che possa essere rimasta in precedenza impigliata in qualche rete di pescatori.

Sul posto è intervenuta un’associazione animalista per prelevare l’animale e portarlo a Palermo per gli opportuni esami volti ad accertare le cause del decesso.