Fuori pericolo la bimba caduta per terra e che aveva perso i sensi. Decisivo intervento di una infermiera professionale dentro Belicittà

Sta meglio la piccola che, mentre si trovava con i suoi genitori presso Belicitta, con un improvviso movimento, che ha colto di sorpresa il genitore, era finita a terra sbattendo violentemente la testa perdendo i sensi.

La bambina è stata salvata grazie al provvidenziale intervento dell’infermiera professionale dell’Ospedale di Castelvetrano Caterina Ferraro la quale non ci ha pensato due volte a posare il cornicino della bambina sul bancone di una delle casse del centro commerciale per praticargli la respirazione bocca a bocca, poi il trasferimento al pronto soccorso di Castelvetrano e poi all’ospedale di Mazara dove adesso c’è il Reparto di Pediatria che prima era a Castelvetrano. Grande paura per i giovani genitori e della mamma in stato di gravidanza.