Folgore indomita contro l’Akragas. Il sogno continua. Domenica match contro la Nissa

del 2021-05-30

Finisce 1-1 l’atteso incontro tra la Folgore e l’Agrakas che, sebbene tecnicamente più forte dei rossoneri, ha dovuto subire il pareggio dei locali che erano passati in svantaggio al 12’ del secondo tempo per un gol di Gambino in una delle rare occasioni in cui gli ospiti si sono presentati dalle parti del bravo portiere Sansone.

Ma i folgorini a testa bassa e con il cuore hanno raggiunto meritatamente il pareggio ancora con Etman bravo su punizione calciata da Sami a trovare la rete del pareggio.

Il sogno della Folgore continua. Domenica prossimaa Caltanissetta, con gli ultras rossoneri che si stanno già organizzando per la trasferta a seguito delle nuove norme che consentiranno al pubblico di assistere alle gare, contro la Nissa una nuova sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per gli uomini di Mister Signorello.