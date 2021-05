La Folgore si prepara all'impresa contro la corazzata Akragas. Domenica match al Paolo Marino

del 2021-05-29

La Folgore si prepara all'impresa cercando di sovvertire il pronostico contro la forte Akragas al Paolo Marino, purtroppo ancora per l'ultima domenica a porte chiuse.

La squadra è molto legata al suo allenatore Vito Signorello che si è battuto per assicurare quella tranquillità che gli stessi non hanno a causa di promesse fino ad ora non mantenute dalla società che avevano spinto il mister a pensare anche alle dimissioni per cercare di convincere chi di competenza a rispettare gli impegni presi.

Non è il caso di fare polemica o accusare qualcuno, ma sicuramente c'è bisogno prima di tutto di una società più organica numericamente fatta soprattutto di persone che abbiano entusiasmo idee chiare e soldi sicuri.

È chiaro che a fine stagione, qualunque sia il verdetto del campo che ha già visto i rossoneri andare al di là delle previsioni, servirà fare chiarezza e soprattutto capire cosa voglia fare il presidente Vincenzo Onorio al quale vanno i giusti riconoscimenti ma che ha forse voglia di riflettere se continuare o meno.

Intanto VIto Signorello suona la carica e si aspetta una prova gagliarda qualunque sia il risultato.