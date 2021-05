Affascinata dalle arti marziali si laurea in lingue orientali

del 2021-05-31

Monia Fontana, Dottoressa in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa, ha maturato l’idea di imparare il cinese grazie alla passione per le arti marziali, disciplina che anno dopo anno ha aumentato sempre di più la sua curiosità verso il mondo orientale, tanto da spingerla a lasciare la sua Terra di origine, la Sicilia, per andare a studiare lingue orientali all’Università degli studi di Torino.

Durante la carriera accademica, oltre ad esercitare le sue abilità comunicative e conversazionali, ha avuto l’opportunità di applicare le conoscenze acquisite per analizzare e tradurre testi altamente complessi di varia tipologia, come testi letterari dei più rinomati autori cinesi quali 啊来(A Lai) e 余华 (Yu Hua).

La sua formazione linguistica, completa sotto tutti i punti di vista, è alla base del suo percorso da insegnante privato di cinese mandarino, che è stato la naturale conseguenza del desiderio di mettersi in gioco e accettare la sfida di insegnare una lingua tanto complessa quanto affascinante come il cinese.

E’ attraverso l’insegnamento del cinese che Monia accompagna gli apprendenti di questa lingua lungo la strada verso il “celeste impero”, una strada, come si può immaginare, molto lunga e faticosa, ma che è in grado non solo di aprire le porte a nuove ed infinite occasioni lavorative, ma che dà accesso alle opportunità di business offerte dal mercato di una delle più grandi potenze economiche mondiali: la Cina.

In occidente le collaborazioni con il gigante asiatico sono sempre più numerose dunque sarà sempre più necessario conoscere il cinese per fare affari con questo importantissimo partner economico. Di conseguenza, tra i requisiti indispensabili per un biglietto da visita e un curriculum di successo nel mondo del lavoro, vi è sicuramente la conoscenza del cinese.

Inoltre, nelle sue parole “Imparare la lingua di un popolo così distante e diverso da noi è il modo migliore per sconfiggere la grande ignoranza che ancora oggi ottenebra la conoscenza nei confronti dell’oriente aumentando sempre di più i pregiudizi”.

Per chi volesse accettare la sfida di imparare il cinese mandarino, Monia offre Lezioni private di cinese per tutti i livelli, individuali o di gruppo, sia in presenza che online; lezioni di recupero per studenti liceali o universitari e servizi di traduzione dal cinese all’italiano e viceversa.

Per contattarla basta scrivere a: [email protected]