La sensibilità e l’originalità degli alunni del “G.B.Ferrigno-V.Accardi” premiata a Partanna e a Fabriano

del 2021-05-31

Gli alunni dell’Istituto “G.B. Ferrigno - V. Accardi” di Castelvetrano continuano a distinguersi per entusiasmo e voglia di adesione alle iniziative loro proposte. Seguiti dall’insegnante Maria Grazia Bianco, alcuni studenti hanno infatti redatto testi narrativi e composto alcune poesie per partecipare alla XXIII Rassegna Nazionale di Poesia e Narrativa “Anna Malfaiera”, organizzata nella città di Fabriano.

I ragazzi hanno rispettato quanto veniva indicato nel bando del concorso, rimanendo comunque liberi nella scelta della tematica da trattare. Alcuni giorni fa una mail della Società Dante Alighieri - Comitato Fabriano ha comunicato l’attesissima notizia: il componimento narrativo di un’alunna dell’Istituto è stato selezionato tra i tanti lavori giunti da tutta Italia e valutati dalla Commissione istituita per la Rassegna.

Si tratta dell’alunna Ginevra Gaia della classe 2a C - indirizzo A.F.M. che, oltre a ricevere il Diploma di merito, ha visto il suo scritto pubblicato all’interno della raccolta di testi realizzata a conclusione della Rassegna. Sarebbe stato bello poter partecipare alla premiazione che solitamente si svolge nel Teatro Gentile di Fabriano ma quest’anno l’evento non si è svolto per le difficoltà legate alla pandemia.

Di seguito si riporta il testo premiato:

Caro fratello…

Caro fratello, hai appena aperto gli occhi, emesso il tuo primo respiro. Ti sento piangere, un pianto involontario, innocente, liberatorio, inespressivo. Il tuo primo inconsapevole pianto in un mondo che ti accoglie con grande gioia, ma che ti alleverà regalandoti tutto il dolore di un'umanità consapevole della sua bruttezza e ferocia.

Noi due siamo figli di un nuovo secolo, il secolo dei computer, il secolo dei robot, il secolo del "tutto facile e subito"!

Benvenuto fratello mio, imparerai che qui amare costa!

Certe volte costa perdere i propri valori, le proprie certezze… lo fa la donna che rimane ancorata ad un amore malato piuttosto che considerare quanto preziosa sia la vita!

Lo fa chi considera il denaro più importante della famiglia e degli amici e chi, come gli adolescenti, rinuncia all'amore dei propri cari per un amore "virtuale", o chi, come gli adulti, preferisce trascorrere una serata in discoteca piuttosto che amare o farsi amare dai propri figli.

Caro fratello, siamo figli di un secolo in cui ciò che si ama è la tecnologia, gli affari facili, le "cose" illecite, senza pensare a quanto costerà tutto questo benessere al nostro prezioso pianeta!

Siamo figli di un mondo dove il cibo spazzatura è più in voga delle salutari minestre della nonna! Chissà se avrai mai la possibilità e la fortuna di assaggiare la buona cucina della nonna…

Quanti sani principi presenti nel mondo che ti accoglie a braccia aperte!

Possiamo ritenerci privilegiati, cresceremo nel secolo in cui gli anziani sono oggetto di derisione e non fonte di sapienza e insegnamento…

Comprenderai presto che un giubbotto griffato determina il valore di un essere umano e imparerai a tue spese che si preferisce perdere la propria unicità per sentirsi parte integrante e, a volte, denigrante di un gruppo.

Sorridi, fratello mio, vivrai nel secolo in cui si sopravvive solo se si usa l'astuzia, ma si è nessuno se si decide di agire con il cuore!

Ma voglio dirti che io sono figlia del XXI secolo e, nella consapevolezza di quanto sia sbagliato il nostro modo di vivere e rapportarci con gli altri, voglio essere un piccolo granello di sabbia per contribuire a dar vita a un meraviglioso mare azzurro. Ho bisogno di credere, per fartelo credere, in una umanità in grado di riscoprire il valore delle piccole cose; ho bisogno di credere, per fartelo credere, che dalla consapevolezza degli errori e degli orrori possa nascere la responsabilità di una civiltà in grado di poter modificare il corso dell'esistenza umana.

E quando ciò accadrà, vorrei che tu fossi accanto a me, fratello mio!

Anche al concorso indetto dall’Amministrazione Comunale di Partanna nell’ambito della V Settimana della Cultura, denominato “E quindi uscimmo a riveder le stelle – Parole, suoni e immagini per Dante”, l’’Istituto “G. B. Ferrigno -V. Accardi” di Castelvetrano si segnala per originalità e guadagna il secondo posto tra gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della provincia.

La manifestazione conclusiva si è svolta sulla piattaforma Zoom venerdì 14 maggio e ha premiato nove scuole dei tre ordini e gradi d’istruzione.

All’iniziativa, promossa dal sindaco Nicola Catania e da Noemi Maggio, assessore alla Cultura del Comune di Partanna, ha partecipato la Dott. ssa Caterina Buffa, Dirigente Scolastico dell’Istituto insieme alle docenti Giuseppina Mastrantoni e Antonella Angelo, in qualità di referenti del progetto presentato.

Alcuni studenti del triennio dell’indirizzo professionale, Riccardo Pace, Baldo Scirè, Claudio Melito, Sonia Seguenti e Siwar Tria, hanno realizzato un prodotto multimediale teso alla contestualizzazione di Dante, traendo dal maestro antico e sempre nuovo, spunti e suggestioni per riflettere – attraverso un corredo di immagini e parole – sulla difficoltà dell’amore ai giorni d’oggi.

La giuria del Concorso ha voluto segnalare proprio la capacità dei ragazzi del Ferrigno di leggere in chiave contemporanea il concetto di amore del Sommo Poeta confrontandolo con gli aspetti della cruda realtà quotidiana.

“Altri grandi risultati per la nostra scuola”, dice la Dott.ssa Caterina Buffa e continua ribadendo “ciò che i ragazzi hanno dimostrato in questi mesi è che, nonostante le difficoltà oggettive della pandemia, sono in grado di mettere in campo risorse sempre nuove e di fare leva, in ogni condizione, sul loro entusiasmo e sulle loro potenzialità”.