Movimento "Ricominciamo Insieme". Continua la querelle tra il Presidente Rizzuto e il Cons. Casablanca

Continua all'interno del movimento politico "Ricominciamo Insieme" la querelle a distanza tra il Presidente Rizzuto e il Consigliere comunale Casablanca eletto alle ultime comunali all'interno di detto movimento. Oggi la situazione è ben diversa e la polemica continua.

Di seguito riportiamo la nota stampa di Rizzuto che ribadisce ancora l'allontanamento di Casablanca dal gruppo politico in questione.

Il sottoscritto Avv. Lorenzo Rizzuto, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Movimento Politico “Ricominciamo Insieme”, a seguito della riunione dello stesso tenutasi in data odierna, in riferimento alle affermazioni del consigliere Casablanca Francesco il quale ha dichiarato a TP 24 che:” L’unico rappresentante di questo movimento fino al 2024 sarò io, piaccia o non piaccia….”, a tal uopo si ribadisce che il Consigliere Casablanca è stato espulso dal Movimento, che io mi onoro di presiedere, con comunicazione del 28.09.2020, inoltrata per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune di Castelvetrano.

Avverso detto provvedimento di espulsione lo stesso non ha mai proposto opposizione e/o cercato di chiarire la propria posizione. Pertanto il consigliere Casablanca non rappresenta in alcun modo il gruppo di Ricominciamo Insieme.

Tutte le esternazioni, le votazioni e/o decisioni sono una scelta personale dello stesso che, dalla data di elezione, non ha mai concordato alcuna linea politica con i rappresentanti di Ricominciamo Insieme né tanto meno con i candidati della lista, che con il loro consenso elettorale, hanno consentito al consigliere Casablanca di sedere a Palazzo Pignatelli.

Il Direttivo del Movimento Ricominciamo Insieme, nello stigmatizzare il comportamento ormai ripetuto nel tempo da parte del consigliere Casablanca, che più volte ha disatteso la linea politica del Movimento all’interno del quale è stato eletto, decidendo di operare in assoluta autonomia, non può esimersi dal manifestare una forte disappunto in relazione al reiterato comportamento tenuto dallo stesso consigliere in seno al Consiglio Comunale, che più volte, per motivi sconosciuti al Movimento Politico “Ricominciamo Insieme”, ha sostenuto le iniziative di questa amministrazione e della relativa maggioranza che fa capo al movimento 5 Stelle.

Il Movimento Ricominciamo Insieme, nel ribadire che il Consigliere Casablanca è stato espulso a far data dal 28.09.2020, reitera l’invito a dimettersi dalla carica di Consigliere Comunale, ottenuta grazie al suo inserimento all’interno della lista elettorale de qua, dando così la possibilità al Movimento di avere quella rappresentanza consiliare, che i cittadini con il loro consenso elettorale hanno determinato e collocato all’opposizione di questa amministrazione.

Distinti saluti.

Il Presidente Avv. Lorenzo Rizzuto