CVetrano, lesioni sospette nei pressi del ponte Racamino. Chiusa al traffico via Marinella. Accertamenti in corso

di: Redazione - del 2021-06-01

Chiusa al traffico dalla Polizia Municipale la via Marinella e importanti modifiche alla viabilità per chi da Castelvetrano si reca a Marinella di Selinunte (consigliato il passaggio da via Seggio) e per chi deve raggiungere lo scorrimento veloce in direzione Sciacca. Per chi deve entrare a Castelvetrano sarà obbligatorio il passaggio da via Caduti di Nassiriya.

La decisione consegue ad un sopralluogo congiunto tra Ufficio Tecnico e la Protezione Civile in conseguenza delle lesioni riscontrate sul ponte di Racamino (presente sotto il manto stradale), dopo l’Istituto Alberghiero. Sono in corso ulteriori accertamenti per escludere rischi di cedimento del manto stradale e giovedì verranno fatti alcuni assaggi per capire le motivazioni sottostanti l'avvallamento creatosi.