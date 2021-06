75 anni fa gli italiani cambiavano la storia. Il voto per l’Assemblea costituente e la nascita della Costituzione

di: Francesca Caprarotta - del 2021-06-02

Sono passati 75 anni da quel giorno storico per la nostra Italia e anche se la pandemia ancora è in corso, non mancheranno festeggiamenti, momenti celebrativi che vogliono essere un leitmotiv di speranza in questo momento storico. La festa della Repubblica esiste dal 1948, fu annullata nel ’76 a causa del terremoto in Friuli Venezia Giulia, per poi celebrarsi per oltre 20 anni ogni prima domenica di giugno. Nel 2000, l’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ristabilì la data della Festa al 2 giugno.

Oggi si celebra la giornata in cui a suffragio universale, con il voto anche delle donne, in Italia si votò il referendum istituzionale, che portò gli italiani a scegliere tra la monarchia e la repubblica. Vinse la repubblica con il 54.3%, con uno scarto di 2 milioni di voti, mentre per gli italiani del sud, sarebbe andata bene la monarchia. 3 milioni di italiani non parteciparono al voto, 12.718.641 votarono a favore della Repubblica, 10.718.502 per la Monarchia e 1.498.136 fecero scheda bianca o nulla.

L’Italia aveva vissuto uno delle pagine più nere della sua storia, appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla dittatura ventennale del partito fascista di Benito Mussolini, appoggiata dalla Corona, in un clima da guerra civile, con città reduci da bombardamenti e gente ancora in campi di prigionia.

La festa della Repubblica dovrebbe incarnare un ideale che andrebbe coltivato ogni giorno. Il suffragio universale e la scelta repubblicana posero definitivamente le basi per una rinascita dei diritti delle cittadine e dei cittadini, e per fornire strumenti utili per fronteggiare qualsiasi avvisaglia di dittatura e sopruso connesso.

L’Italia non voleva più tornare indietro, e si guardava alle spalle con sgomento, vivendo ancora i segni della morte e della devastazione della guerra. Il 2 giugno 1946 gli italiani votarono anche per l’Assemblea costituente.

Il risultato elettorale vide l’affermazione dei tre grandi partiti di massa: la Democrazia cristiana conquistava la maggioranza relativa dell’Assemblea (35,21 %), mentre il Partito socialista e il Partito comunista raggiungevano insieme il 39,61 %. Un ruolo che non va dimenticato è quello delle donne, che per la prima volta divennero parte attiva alle urne e tra i banchi dell’Assemblea Costituente, ove sedettero le nostre “Madri Costituenti”, le prime 21 parlamentari, che portavano con loro aspettative e sogni di tutta la nazione, tracciando un solco indelebile nella nostra storia ed eredità civile e sociale.