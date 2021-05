Donata una parrucca ad una ex paziente oncologica, l'iniziativa del Leo Club CVetrano

di: Doriana Margiotta - del 2021-05-31

Qualche tempo fa la nostra redazione si era occupata della bellissima iniziativa, promossa dal Leo Club di Castelvetrano, “Ti dono la parrucca”, che ha come obbiettivo quello di regalare delle parrucche, realizzate dai parrucchieri del nostro territorio, alle donne che stanno combattendo o che hanno sconfitto “il male del secolo”.

Siamo stati lieti di promuovere questo bellissimo progetto e per l’occasione avevamo intervistato la sua Presidentessa, Alessia Monachella, che qualche giorno fa ha mandato in redazione un comunicato stampa dell’Associazione, che abbiamo il piacere di pubblicare.

“Il Leo Club Castelvetrano da quasi un anno sostiene il progetto “Dona una parrucca”. Grazie al sostegno delle parrucchierie di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Santa Ninfa ed alla generosità dei loro clienti oggi siamo arrivati al traguardo tanto atteso: donare una parrucca ad una ex paziente oncologica.

Mercoledì 26 Maggio 2021 il Leo Club Castelvetrano ha realizzato questo desiderio per una donna che ha concluso il suo ciclo di terapie e si è rivolta ai soci per ricevere la sua parrucca in dono. È stato per tutti i soci un momento di grande emozione aver potuto consegnare personalmente la parrucca che ha rappresentato il frutto di un impegno collettivo.

Oggi torniamo a rivolgere un appello alla cittadinanza, purtroppo la manodopera per la realizzazione di queste parrucche ha un costo elevato e per poter soddisfare le richieste chiediamo un piccolo contributo da poter versare al seguente link https://www.gofundme.com/f/dona-una-parrucca?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit .

Siamo certi di ricevere ancora una volta il vostro aiuto e poter far felici quante più donne possibili!”

Ci auguriamo che l’appello rivolto sia preso in seria considerazione dalla comunità, perché donare è un gesto d’amore che non chiede nulla in cambio, se non di vedere spuntare il sorriso e la speranza nella vita di chi lo riceve.