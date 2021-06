Al via da oggi il Green pass. Ecco tutto quello che c'è da sapere

di: Redazione - del 2021-06-01

Da oggi, martedì 1 Giugno per partecipare ad alcune attività sarà necessario esibire il green pass, una certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione contro il Covid oppure l'essere guariti dalla malattia o la negatività a un tampone.

In realtà oggi è previsto il lancio ufficiale del gateway Ue, anche in Italia, dove tuttavia non si inizierà fin da subito, ad emettere i certificati digitali. Il via ufficiale del green pass è atteso per fine giugno.

Il green pass si ottiene:

-dopo la seconda dose di vaccino, o dopo una sola dose nel caso dei vaccini monodose e ha una validità di nove mesi. Quella che si ottiene dopo la prima dose vale solo fino alla seconda dose;

-presentando la documentazione dell’ospedale o del medico di base o del pediatra che attesti la guarigione;

-dopo l’esito negativo di un test effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il green pass è obbligatorio in zona bianca o gialla per partecipare a feste e banchetti in seguito a cerimonie religiose o civili, per andare in regioni rosse o arancioni. I governatori possono emettere un’ordinanza che renda necessario in green pass anche in zona gialla o bianca.

Per andare all’estero la certificazione è necessaria, almeno fino a quando non sarà varato il pass europeo.