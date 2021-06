CVetrano, proroga fino al 30 giugno dell'esenzione Tosap per gestori di bar e ristoranti

di: Redazione - del 2021-06-01

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

In seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 e alle conseguenti esigenze di distanziamento, è aumentata la necessità di sfruttare il suolo pubblico nello svolgimento della propria attività di bar, ristoranti e locali, pertanto, la Giunta Comunale di Castelvetrano in merito all' occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ha deliberato la proroga dell' esenzione tosap fino al 30 giugno 2021.

I gestori potranno richiedere, fino al prossimo 30 giugno, una nuova concessione di suolo pubblico o un ampliamento del suolo pubblico o su marciapiedi e banchine, garantendo una zona adeguata di almeno 2 metri di marciapiede libero, consentendo di recuperare per gli avventori i posti non utilizzabili all’interno dei locali per rispettare le disposizioni adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19.