La Folgore scalda i motori in vista della gara con la Nissa. Entusiasmo dopo il pari contro l’Akragas

del 2021-06-02

“Riuscire a pareggiare con l’Akragas con la squadra che si ritrova è stata una impresa”. Lo dice l’allenatore Vito Signorello a fine gara soddisfatto per quest’altra impresa dei suoi. Una squadra al limite dell’organico con gente infortunata come Bono, Corso, Rustico, che è riuscita a tenere testa agli agrigentini con l’orgoglio e con il cuore.

I baluardi difensivi Marino, Cinquemani, De Marco hanno fatto da chioccia al giovanissimo portiere Sansone, autore di ottimi interventi, un ragazzo su cui potere contare. In un torrido pomeriggio la corsa di Cinquemani e Corso, le giocate di Sami hanno dato una impronta al gioco dei rossoneri che hanno risposto presente così come Carovana e perché no i vari Scappini e il giovane Mustapha entrato a difendere con i denti quel pareggio che vale oro.

Era presente anche il presidente Vincenzo Onorio sin dall’inizio e sicuramente avrà avuto di che gioire per la prova gagliarda della sua squadra. E adesso tutti uniti appassionatamente per la gara di domenica a Caltanisetta contro la Nissa dove fa Folgore fu sconfitta da un rigore magnanimo qualche settimana fa e dove siamo in credito da un pizzico di fortuna con la dea bendata.