A fuoco un'auto a Triscina, si presume l'origine dolosa

del 2021-06-03

Atto incendiario di presunta natura dolosa a Triscina in via 45. È successo questa notte, quando ad essere travolte dalle fiamme sono state parte dell’abitazione e dell'auto parcheggiata all’interno di proprietà di Francesco Calamia, castelvetranese, classe 84 in questi giorni arrestato e tradotto in carcere a seguito della commissione di reiterate condotte di reato.

L’uomo era stato nei mesi scorsi agli arresti domiciliari e in precedenza era stato protagonista di diversi incidenti stradali. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.