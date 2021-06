"Nella zona industriale erbacce alte e pericolose per la viabilità. Comune intervenga". Lettera aperta alla Redazione

del 2021-06-04

Ancora chiusa al traffico via Marinella di Selinunte per gli accertamenti dei tecnici sul ponte in pietra ubicato sotto il manto stradale.

I tecnici sono al lavoro per capire il perché di questi avvallamenti causati da infiltrazioni di acqua.

Le auto, per raggiungere il centro, vengono deviate nelle arterie dell’area commerciale che si presentano piene di alte erbacce che limitano la visuale negli incroci.

Ci sono anche delle buche e marciapiedi tenuti in ordine grazie all’opera di privati e titolari di attività commerciali, ma ci sono anche molte strade abbandonate con le rotonde e i marciapiedi infestati di erba e rovi.

Numerosi lettori si sono rivolti alla Redazione per chiedere un immediato intervento pequest’area che riflette un senso di squallore e di mancanza di decoro ad una zona molto importante per l’intera economia castelvetranese