Un’opera d’arte per raccontare Torretta e il suo mare. Giampaolo Mirabile e il sogno di un museo a cielo aperto

"Se tutti i prospetti delle case di Torretta Granitola avessero una storia di mare da raccontare potrebbe diventare un museo all'aperto". Questa, la riflessione nel vedere l' opera pittorica realizzata da Giampaolo Mirabile, che conosce il mare di Torretta e i suoi anfratti come le sue tasche. Se non si immerge nel suo mare, sta male.

Tante le sue scoperte e le sue collaborazioni con la Soprintedenza del mare e con Sebastiano Tusa in particolare. Se gli si chiede se parla con i pesci, lui sorride, ma in fondo chissà che i pesci dopo tanti anni non lo abbiano adottato.

Giampaolo ama che l'arte rifletta la natura e ha disegnato la sua mattanza in ricordo di quella tonnara che esisteva una volta a Torretta Grantola e lui di questa meravigliosa borgata e uno dei migliori fari. Complimenti Giampaolo.