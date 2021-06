Il lettore scrive: “Io vaccinata presso l’hub di Partanna. Efficienza e o organizzazione”

di: Redazione - del 2021-06-05

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Francesca Lombardo, la quale si rivolge alla Redazione per segnalare un esempio positivo di efficienza in riferimento al Centro vaccinale di Partanna.

Questa la sua dichiarazione: ”Quando si parla di sanità in Sicilia, spesso se ne parla negativamente, ma con piacere voglio parlare della mia esperienza, di come sono stata trattata e dell’efficienza dell’hub vaccinale dei Partanna.

Ho riscontrato professionalità, competenza e velocità nel consentire a tutti noi di vaccinarci. Nel giro di poche ore da quando sono arrivata, ho avuto modo di ricevere il vaccino e per questo non posso che ringraziare tutto il personale in campo, dagli amministrativi a tutti coloro che somministravano il vaccino.

Un vero esempio da seguire e un centro di eccellenza per l’intera Sicilia di cui sono assolutamente fiera. Un grazie al Medico Dr. Cicirello, il Responsabile Amministrativo Dr. Filippone e l'infermiere Ciaravolo”.