Partanna, nuova biblioteca scolastica creata dagli alunni dell’Ist. comprensivo “Rita Levi Montalcini”

di: Francesca Caprarotta - del 2021-06-04

Il valore sociale della biblioteca pubblica è immenso. Essa rappresenta un’istituzione che favorisce una cittadinanza informata, consapevole, in grado di partecipare alla vita democratica del proprio paese, e di accrescere la propria formazione culturale. Nel caso della biblioteca scolastica, l’apporto può essere determinante anche per il rendimento dell’allievo, stimolante e in grado di portare all’acquisizione di una capacità di pensiero critico dei piccoli lettori.

E proprio una nuova biblioteca scolastica è nata a Partanna, nei locali del plesso “Collodi” dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”, che è stata inaugurata il 29 maggio, alla presenza della dirigente prof. Vita Biundo e del sindaco Nicola Catania. La nuova biblioteca si chiama “La bottega di Pinocchio” e il nome è stato scelto tramite un concorso in seno al progetto “Una biblioteca per crescere”, rivolto alle classi quarte e quinte elementare del plesso.

La redazione di Castelvetranonews ha raggiunto la referente del progetto, l’insegnante Alba Li Vigni, per scoprire di più sul progetto che ha visto i piccoli alunni delle classi terze, quarte e quinte cimentarsi nell’arte del catalogatore e del bibliotecario, e nell’allestimento della biblioteca.

“Gli alunni sono stati coinvolti in momenti extrascolastici, nelle giornate del sabato, momento di riposo per i compagni, ma momento di vivo impegno per ciascuno di loro. – racconta la maestra - Il progetto è nato dalla consapevolezza che gli alunni faticavano ad accedere ai locali della vecchia biblioteca, perché poco spaziosi ed occupati anche da arredi ingombranti. – E ancora - Il percorso ha visto i ragazzi ruotare all’interno di tre gruppi di lavoro: gruppo attività di pittura, gruppo attività di selezione e organizzazione libraria, gruppo di catalogazione.”

“L’iniziativa consentirà agli alunni di vivere il mondo del libro in maniera più vicina, più allettante, sperimentando momenti di lettura direttamente nella biblioteca della scuola, rafforzando l’abitudine di richiedere un prestito bibliotecario e – conclude Alba Li Vigni - maturando ancor di più l’importanza della corretta conservazione del libro stesso, tesoro della comunità scolastica.”

La biblioteca all’interno della scuola sarà occasione per promuovere la lettura, la fantasia, ma anche la riflessione e la cultura dei piccoli lettori del Collodi di Partanna.