Tanti professionisti “in rete” per i ragazzi del Ferrigno-Accardi, un solo obiettivo: conoscere per contrastare ogni forma di violenza di genere.

del 2021-06-03

La partecipazione dell’Istituto Superiore “G.B. Ferrigno-V. Accardi” di Castelvetrano al progetto “Io lo chiedo” di Amnesty International per favorire la diffusione della cultura del consenso e l’adesione al protocollo di intesa tra il Provveditorato di Trapani e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione della violenza di genere hanno rappresentato due tra i tasselli più importanti di una iniziativa che sta continuando a maturare.

Di recente infatti gli studenti del Ferrigno- Accardi hanno avuto modo di confrontarsi in rete con professionisti e personalità diverse nell’obiettivo di acquisire conoscenze e sviluppare competenze per divenire davvero abili interpreti di un cambiamento culturale e per abbattere stereotipi e pregiudizi che ancora sopravvivono nella nostra società.

Venerdì 7 maggio gli allievi delle quarte classi hanno attivamente partecipato e contribuito - con video, prodotti multimediali da loro realizzati e riflessioni – ad un edificante incontro on line che ha raccolto insieme diversi interlocutori.

Gli avvocati Roberta Tranchida e Giacomo Frazzitta hanno riportato con chiarezza ed incisività la questione della disciplina del consenso in Italia. La dott.ssa Paola Mamone, psicoterapeuta clinica presso Interessere - Mindfulness in Azione, ha contribuito a ribadire le finalità del progetto "Io lo chiedo" e della Campagna di Amnesty per la modifica della norma del codice penale italiano relativa al consenso.

L’importanza del suddetto progetto è stata sottolineata anche dalla dott. ssa Marta Ferrantelli, responsabile di Europe Direct Trapani, che è anche promotrice dell’iniziativa legata ad Amnesty. La dott.ssa Anna Zinerco, psicologa e operatore di PG, ha relazionato sull’importanza del supporto psicologico nel delicato passaggio dalla consapevolezza di una violenza alla denuncia.

Emozionante infine il contributo dell’attrice e drammaturga Luana Rondinelli che ha testimoniato la sua costante attenzione al fenomeno della violenza di genere e ha interpretato un passo tratto dalla sua opera teatrale Taddrarite.

L’incontro è stato introdotto dal Dirigente Scolastico, Caterina Buffa che ha promosso e curato l’iniziativa insieme ai docenti referenti Alessio Lo Presti, Maria Caterina Grillo e Giuseppina Mastrantoni.

Nella giornata di Giovedi 27 maggio l’Istituto ha poi ospitato, su piattaforma meet, i rappresentanti di alcuni club service del territorio: il Rotary Club di Castelvetrano e Salemi e la Fidapa di Campobello di Mazara. I presidenti delle associazioni hanno proposto ai ragazzi una interessante occasione di riflessione su Il Codice Rosso e gli effetti della violenza sulle donne.

Apprezzati gli interventi dei relatori: la dott. ssa Annalisa Amato, magistrato presso il tribunale di Marsala e gli avvocati Erina Vivona e Giuseppe Ferro.