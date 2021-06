Successo per la settima edizione della Granfondo MTB di S. Ninfa. Oltre 300 i partecipanti

di: Comunicato Stampa - del 2021-06-03

Ed è andata in archivio anche la settima edizione della Granfondo MTB di Santa Ninfa, che ha visto ai nastri di partenza tra agonisti, amatori e categorie giovanili, 300 bikers che hanno potuto apprezzare al meglio la formula della manifestazione, la suggestività del percorso e del nostro territorio.

Un tracciato unico nel suo genere che li ha visti impegnati fra i sentieri e gli sterrati del Bosco Sinapa e Monte Finestrelle, passando per il Cretto di Burri e raggiungendo le vette più alte del Parco Eolico RWE a cui come tradizione, per l'occasione è sempre dedicato l'omonimo GPM con annessi premi.

Il tempo è stato dalla parte degli atleti, con una bellissima e calda giornata di sole: sul percorso di 45 km e 1300mt di dislivello positivo, ha avuto la meglio Giuseppe Di Salvo dell'GDS Team Pro Competition precedendo sul podio a Andrea Virga e infine Manuel Oddo, compagno di Di Salvo. Vincitrice assoluta, del percorso lungo, Anna Musciotto, dell‘HimeraBike.

"Una giornata ricca di sport per il nostro territorio - afferma il presidente dei Finestrelle, Antonino Catalano - nei volti dei corridori, era tangibile la voglia di tornare “quasi“ alla normalità e affrontare la gara con grinta e tenacia anche per lasciarsi alle spalle, bensì per alcune ore, le frustrazioni legate alla situazione epidemiologica COVID19 che ancora viviamo. Un evento sempre ricco di adrenalina, su cui riversiamo tanti sacrifici ma che anno dopo anno realizziamo per la passione che riversiamo in questa disciplina sportiva".

"Tante sono state le collaborazioni avute - continua Catalano - doveroso il ringraziamento all'Ass. Regionale del Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Santa Ninfa, al Comando dei Vigili Urbani di Santa Ninfa, al Comando CC di Santa Ninfa, al Corpo Forestale e Legambiente - Sez. di Santa Ninfa, alla DPV S.p.a., RWE, Frantoio Bontagri, Tannus, Rosti, Inkospor, ai nostri Associati, alle diverse attività commerciali di Santa Ninfa e non ed ai tanti amici e semplici volontari che credono e supportano da anni le nostre iniziative".

Santa Ninfa, 31 Maggio 2021 ASD Finestrelle Bikers Santa Ninfa