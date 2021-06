Triscina, ripulito l'ingresso del Parco Archeologico. Intanto un operatore ha aderito al bando per la farmacia succursale

del 2021-06-03

Nei giorni scorsi è stata ripulita l’area dell’ingresso del Parco Archeologico lato Triscina. Il sito risultava ormai chiuso da fine settembre del 2016. Da allora nessuna opera di potatura degli alberi o di decespugliamento dell’erba era stata effettuata.

Qualche settimana fa, l’Amministrazione ha messo a Bando i locali commerciali che insistono nell’area dedicata all’ingresso del Parco Archeologico lato Triscina e, come è giusto che sia, ha dato indirizzo agli uffici comunali di far provvedere alle operazioni di pulizia necessarie per rendere maggiormente appetibile gli stessi locali a potenziali investitori. Bando che ricordiamo scadrà il prossimo 15 giugno e che speriamo possa interessare quanti più operatori commerciali possibili.

La valorizzazione del sito rientra anche in un più ampio accordo, siglato qualche giorno addietro, tra il Comune e l’Ente Parco Archeologico di Selinunte, che lo lega ad iniziative volte alla valorizzazione dell’Arte e della Cultura Contemporanea.

La pulizia di questo sito si colloca tra le attenzioni che l’Amministrazione sta dedicando per il rilancio della borgata marinara. Qualche settimana addietro si sono accese tutte le luci della circonvallazione di Triscina, compreso la zona dell’ingresso. Inoltre, il Bando per la farmacia succursale, questa volta pubblicato in anticipo rispetto agli altri anni, ha visto l’adesione di un operatore.