Salemi, pubblicato avviso per l'affidamento di beni confiscati alla mafia

del 2021-06-04

(ph. www.gdc.ancitel.it)

L’amministrazione comunale di Salemi ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione per finalità sociali di alcuni beni di proprietà comunale confiscati alla mafia, a favori di soggetti privati costituiti sotto forma di enti no profit, quindi comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero, le associazioni di protezione ambientale.

Tra i beni banditi, vi sono fondi agricoli coltivati, incolti o a pascolo, con o senza fabbricati, di cui riportiamo le particelle di seguito:

C/da Ardignotta, foglio di mappa n. 19, particelle 54, 58, 59, 196, 197; Fondo agricolo con sovrapposti fabbricati di cui uno rurale ed uno urbano, esteso Ha 9.40.37, di cui Ha 3.23.00 coltivati a vigneto irriguo allevato a spalliera e Ha 6.17.37 coltivati a seminativo, sito in c/da Baronia inferiore, foglio di mappa 91, particelle 209 – 272 – 115 – 100 – 189 – 286 – 154 – 155 – 168 – 157 – 167 – 121 – 152 – 170 – 166 – 156 – 160 – 169- 183 – 188 – 191 – 194 – 195 – 198 – 185 – 218 – 104 – 236 – 180 – 212 – 163 – 184 – 186 – 187 – 192 – 173 – 174 – 175 – 96 – 172 -176.

Le richieste dei beni dovranno essere presentate corredate di atto costitutivo e statuto, verbale da cui si evincono le cariche sociali e documenti specifici in base alla forma giuridica dell’ente, una dichiarazione in cui si consta l’effettiva mancanza di limitazioni all’accesso a tali beni.

Le istanze dovranno comprendere un progetto di ristrutturazione, ove necessario, e di utilizzazione del bene, che come suddetto verrà concesso per finalità sociali.

La scadenza del bando è il 31 luglio 2021, e la richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o brevi manu presso l’ufficio protocollo generale del comune di Salemi.

Per ulteriori dettagli, i soggetti interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento identificato nella persona dell’ing. Giuseppe Placenza, Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Salemi.