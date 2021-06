CVetrano, il Comune affida in gestione Villa “Regina Margherita” . Ecco le condizioni richieste

del 2021-06-07

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 131 del 01/06/2021 e in coerenza con le disposizione previste al Titolo III del vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione in gestione delle aree pubbliche da destinare a verde, Ville, Parchi e Giardini, intende coinvolgere soggetti esterni nella gestione, manutenzione e valorizzazione della Villa Comunale “Regina Margherita".

La villa comunale si trova nella zona “B1” centrale/centro storico censita dall’OMI e nel P.R.G. vigente ricade all’interno delle P.E. del Centro Storico – Z.T.O. “A1” – Aree a Verde Pubblico.

L’area su cui si sviluppa la villa comunale ha una estensione di mq. 2.997,00 ed un perimetro di m. 267,00, e risulta censita al catasto terreni al foglio di mappa n. 183, particella n. 1654.

La maggior parte della villa (mq. 2.857,00) è delimitata da una recinzione in ferro battuto che si sviluppa per m. 240,00, e l’accesso avviene attraverso quattro cancelli anch’essi in ferro battuto, distribuiti tra la Piazza Regina Margherita e la Piazza San Giovanni.

La villa è costituita da una serie di aiuole delimitate con cordoli in pietra, con percorsi pedonali pavimentati con mattoni in pietra; è presente una fontana circolare dal diametro di m. 7,00, un chiosco in lamiera coibentata di m. 3,00 x m. 3,50 x h/media di m. 3,00 ed una stele dedicata ad Antonino Ferraro. Principalmente sono presenti alberi di alto fusto quali Ficus, Palme, Pini, Albizia, Oleandri, arbusti ed essenze varie come Pittosporum tobira costituenti la maggior parte delle bordure. La villa risulta arredata con panchine e cestini ed è presente un impianto di illuminazione con pali artistici.

Dal sopralluogo effettuato in data 12/11/2020, è stato possibile constatare che la villa comunale versa in uno stato di abbandono e degrado dovuto alla mancanza di bonifica ed alla mancanza di manutenzione alle strutture sopra descritte, alla recinzione, agli impianti ed arredi, alle aree a verde ed ai percorsi pedonali.

I cancelli e la recinzione necessitano in parte di una verniciatura e di riparazione nella parte prospiciente la Piazza San Giovanni. Il chiosco in lamiera coibentata necessita di lavori di manutenzione consistenti nella riparazione del rivestimento in parte in legno ed in parte in lamierino. Le panchine in pietra ed in calcestruzzo con mattonelle sono da pulire ed in parte da ristrutturare, mentre le sedute e gli schienali in legno sono da sostituire.

I cestini andrebbero rimpiazzati così come occorre rimpiazzare e riparare i pali di illuminazione artistici, rivedere l’impianto elettrico ed idrico, ripristinare la funzionalità della fontana sia sotto l’aspetto idrico che elettrico nonché strutturale con il restauro del calco riproducente la “Bambocciata” che risulta danneggiato.

Nella revisione degli impianti è necessario rivedere i vari pozzetti sparsi nella villa in parte con la copertura danneggiata.

Occorre rimpiazzare qualche cordolo in pietra che delimita le aiuole perché mancante o danneggiato o sconnesso, così come occorre fare una revisione generale della pavimentazione dei percorsi che in qualche parte risulta sconnessa. Alcune piante necessitano di essere potati, occorre effettuare una scerbatura e pulitura delle aiuole, nonché un’opera di bonifica generale da oggetti vari presenti come bottiglie di vetro, lattine, bicchieri in plastica, sacchetti ecc. Quanto sopra descritto si può rilevare dal seguente repertorio fotografico e dalla tabella riepilogativa dei lavori di manutenzione necessari per la fruizione della villa

L'affidamento dell'area individuata non dovrà limitare l'uso pubblico della stessa salvo spazi per le eventuali strutture strettamente necessarie per la tipologia di affidamento.

Possono partecipare alla presente procedura:

-imprese e/o attività economiche/commerciali in genere, per i quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. né alcun divieto a contrattare con la pubblica Amministrazione, secondo la normativa vigente.

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

-essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività riguardanti la gestione di bar, ristoranti, somministrazione di alimenti e bevande, attività ludico-ricreative, educative e culturali.

Per le varie attività inerenti la concessione, è possibile avvalersi anche di ditte esterne, specializzate nei vari settori.

La durata della concessione è di sei anni con decorrenza dalla data del verbale di consegna che verrà sottoscritto dal Comune e dal concessionario dopo la stipula del contratto.

Il canone di concessione della Villa Comunale “Regina Margherita” è pari a € 435,00 (euroquattrocentotrentacinque/00) annui,

Il concessionario sosterrà le spese relative a garantire la custodia dell’area e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che saranno necessari durante l’utilizzo dell’immobile.

Resta altresì inteso che il concessionario dovrà parimenti farsi carico degli oneri per gli allacci ai servizi a rete (energia elettrica, telefono, acqua, gas, ecc..) e del pagamento dei canoni e consumi relativi. Alla scadenza della concessione, non avrà nulla a pretendere per eventuali migliorie effettuate sull’immobile durante la gestione.

Il gestore affidatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione per la gestione dell’immobile in oggetto, a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale o prefabbricato potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione.

Il plico di partecipazione, contenente tutti i documenti di seguito elencati, dovrà essere indirizzato al Comune di Castelvetrano – DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO e pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Umberto I, n. 5 in plico sigillato e firmato nei lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del 05 luglio 2021.

Oltre detto termine non sarà valida nessuna altra offerta. Il plico dovrà essere recapitato a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico