Coprifuoco a mezzanotte anche in Sicilia: nuove regole anti Covid in zona gialla. Ecco quali sono

del 2021-06-06

Nuove regole anti Covid per le regioni in zona gialla. Da domani, anche in Sicilia, il coprifuoco scatterà alla mezzanotte e non più alle 23. Un'ora in più quindi per restare fuori e la "morsa" dei divieti si allenta sempre più.

Dal prossimo 21 giugno il divieto di circolazione per le persone nelle ore notturne verrà abolito in tutta Italia, in base a quanto previsto nel decreto legge del 18 maggio. Niente limitazioni per gli spostamenti e orari liberi per i locali pubblici. All’aperto in zona bianca non ci sono limiti, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli; mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone non conviventi. Possono sedersi assieme, però, due nuclei familiari.

Quindi un'ora in più di libertà negli spostamenti (bisognerà essere a casa entro mezzanotte, non partire dal luogo in cui ci si trova a mezzanotte), un'ora in più di condivisione di spazio e tempo con le persone care. Va mantenuto sempre il distanziamento sociale e le mascherine devono essere ben indossate.