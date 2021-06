Salemi: botta e risposta tra Movimento Via e Sindaco per mancata pulizia della città

di: Celeste Caradonna - del 2021-06-05

Botta e risposta tra il gruppo consiliare salemitano “Movimento Via” ed il sindaco di Salemi Domenico Venuti in merito alla questione relativa al decoro, l’igiene e la pulizia del Comune belicino che rientra tra i “Borghi più belli d’ Italia”.

Nell’interrogazione depositata nei giorni scorsi, il “Movimento Via” sostiene che “non c’è quartiere, via, piazza o contrada, a parte forse le solite vie principali del centro storico per ovvi motivi di etichetta, che non siano vittima di un abbandono inqualificabile.Sterpaglie ed erbacce, habitat naturale per zecche, pulci e topi, impediscono la fruizione perfino dei marciapiedi ed in alcuni casi non rendono leggibili nemmeno i segnali stradali.Sarà forse per questo che stiamo spendendo 100 mila euro per rifare la segnaletica?”.

Nel documento, il gruppo consiliare chiede “com’è possibile non prevedere per tempo un evento così scontato?”. “Eppure, da quanto pubblicato sull’albo pretorio – si legge nella nota-, si evince esclusivamente un impegno di spesa per 15mila euro, datato lo scorso 6 maggio, ma ancora ad oggi non risultano assegnati i lavori”.

Il gruppo consigliare del Centro belicino punta il dito sulla Giunta: “L’incapacità a programmare interventi tanto prevedibili quanto indispensabili è indice di una superficialità amministrativa che nulla a che vedere con lo sviluppo economico e sociale tanto auspicato da questa comunità. Da salemitani, prima che da rappresentanti dei cittadini, non possiamo non indignarci per la totale mancanza di rispetto per il nostro territorio.

E l’ indignazione diventa ancora più forte se lo stato di abbandono coinvolge anche il luogo dove riposano i nostri cari defunti. Il cimitero si presenta in uno stato indescrivibile, dove sporcizia, rifiuti ed erbacce la fanno da padrone e contrastano fortemente con la sacralità del luogo. Ingiustificabili ritardi – conclude la nota- che il Movimento Via ha l’ obbligo di denunciare all’ opinione pubblica e che solo un’ attenta Amministrazione avrebbe potuto evitare”.

Al Movimento Via risponde Domenico Venuti, primo cittadino di Salemi. "I consiglieri di Via hanno depositato un’ interrogazione l'1 giugno scorso per chiedere chiarimenti sulla discerbatura in città, eppure – aggiunge- dovrebbero sapere che da oltre un mese è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori e che questi sono già stati consegnati: gli operai, infatti, sono al lavoro. Sorprende, quindi, che i consiglieri parlino di mancata programmazione quando sarebbe bastata un po' di attenzione per conoscere quanto, già da tempo e con la dovuta programmazione, era stato messo in atto da questa Amministrazione.

I consiglieri – continua Venuti-, invece di acquisire per tempo le informazioni, hanno preferito lanciare accuse dal sapore vagamente populista: se ne comprende l'obiettivo 'politico' per un gruppo neo costituito ma resta l'amarezza- conclude- per l'atteggiamento nei confronti di una Amministrazione che intende, e ( spera ancora), avere un dialogo sereno e costruttivo con tutte le forze di opposizione nell'interesse della città e non di una parte politica".