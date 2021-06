Il Sindaco Alfano fa il tifo per la Folgore per la gara di domani contro la Nissa: “Sognare non costa nulla”

di: Redazione - del 2021-06-05

Domani la Dolce Onorio Folgore, patrimonio di Castelvetrano, sarà impegnata al Palmitelli di Caltanissetta contro la Nissa. "Voglio augurare ai giocatori, ai dirigenti ed al tecnico un grosso in bocca al lupo -ha dichiarato il Sindaco Enzo Alfano - I ragazzi della Folgore hanno avuto il merito intanto di accedere ai play-off contro ogni pronostico e domenica scorsa hanno ottenuto un risultato di grande prestigio fermando la blasonata Akragassull 1 a 1 al Paolo Marino di Castelvetrano.

Un risultato eccezionale contro ogni pronostico e contro una compagine in cui militano giocatori di categoria superiore. Domani la Folgore giocherà contro la Nissa ,altra squadra di un altro Capoluogo di Provincia.

Sognare di disputare la finale per accedere in serie D dopo il turno Akragas-Nissa del 13 giugno non costa nulla. In bocca al lupo rossoneri. Forza Folgore e Forza Castelvetrano".