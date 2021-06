del 2021-06-09

Incidente tra una Golf e una moto di grossa cilindrata che stava per percorrere la via Marinella in direzione Castelvetrano quando il conducente, N.I. del 1976, ha urtato contro la fiancata sinistra della Golf condotta da G.S. del 1960. Entrambi sono stati trasportati all’Ospedale di Castelvetrano. Sul posto la squadra infortunistica della Polizia municipale che sta effettuando le rilevazioni del caso.