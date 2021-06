Partanna, emanata ordinanza per prevenire incendi nei terreni incolti

di: Francesca Caprarotta - del 2021-06-09

Si avvicina la bella stagione e con essa, i mesi di fuoco. Lo scorso anno, è stata un’estate terribile dal punto di vista degli incendi boschivi, favoriti dalle alte temperature, spesso con la cattiva mano dei piromani. Tristi e indimenticabili le immagini della riserva dello Zingaro, devastata da un rogo che ha distrutto 1400 ettari di verde.

Sono diversi i terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti facili alla diffusione del fuoco, anche nel territorio belìcino e a tal proposito, anche a Partanna è stata emanata una ordinanza sindacale (n.10 del 01.06.2021) in materia di prevenzione, che vieta alla cittadinanza dal 15 giugno al 15 ottobre di accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli, tanto meno di bruciare sterpaglie, residui di potatura o gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade.

I proprietari, affittuari e tutti coloro che godono a qualsiasi titolo di un terreno, entro il 15 giugno devono provvedere alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio.

Inoltre, è espressamente richiesta la realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a ml.10,00 nei terreni pianeggianti;

- pari a ml.20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;

- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

Particolari condizioni invece sono state previste per gli addetti del settore cerealicolo, che a conclusione della mietitrebbiatura, dovranno prima destinare una fascia protettiva e poi procedere all’eventuale combustione delle stoppie.

E’ assolutamente vietato accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre, ma se le condizioni meteorologiche permettendo, coloro che avranno esigenza di procedere alla accensione delle stoppie, dovranno darne preventiva comunicazione di almeno 7 giorni all’Ufficio Comunale di Protezione Civile e al Distaccamento Forestale della Regione Siciliana, al Comando Polizia Municipale, che effettueranno le verifiche del caso.

Le violazioni saranno perseguibili penalmente e amministrativamente con una pecunia da €51.00 a €258.00 per ogni ettaro incendiato.

In caso di avvistamento incendio di chiamare i seguenti numeri: Corpo Forestale Reg. Siciliana Tel. 1515 – Comando Prov. Vigili del Fuoco Tel. 115 – Comando Polizia Municipale Tel. 0924 / 923780