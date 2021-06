Revocata l'ordinanza di divieto di balneazione a Triscina. I valori sono rientrati nei limiti di legge

del 2021-06-11

Si riapre la spiaggia di Triscina in quel tratto di mare per circa tre chilometri, dalla via 3 alla via 113, che l’Asp aveva deciso di chiudere per la presenza rilevata anche di Enterococchi intestinali oltre i limiti di legge consentiti.

Questa mattina, a seguito dei nuovi prelievi effettuati nella mattinata di mercoledì, la buona notizia sui parametri che sono ritornati normali per cui il Sindaco ha revocato la sua ordinanza di divieto di balneazione emanata lo scorso 8 giugno.

Si è trattato dunque di un evento temporaneo.