CVetrano, disposta in un tratto di via Campobello la sosta regolamentata gratuita a tempo limitato

Arriva il disco orario in via Campobello, nel tratto compreso tra la via Chinnici e la via Gianformaggio, adiacente la villa “Falcone e Borsellino”. Questa area stradale è interessata da un notevole flusso di traffico veicolare, che pregiudica la viabilità della circolazione stradale.

E’ stato ritenuto pertanto opportuno regolamentare la sosta, anche in accoglimento delle esigenze dei soggetti residenti e delle attività commerciali ivi presenti.

Il comando della polizia municipale ha previsto con propria ordinanza (n.26 del 09.06.21) la sosta a titolo gratuito con l’esposizione di disco orario, solo per 60 minuti durante le giornate feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 nel tratto interessato.