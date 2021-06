Vita, bambino ustionato con l'acqua bollente. Trasferito d'urgenza a Catania

del 2021-06-10

E’ stato trasferito al Cannizzaro di Catania un bambino di nazionalità rumena, T.S., di 1 anno e un mese, residenta a Vita per gravi ustioni al corpo dovute all’acqua bollente. Il piccolo è stato portato prima all’Ospedale di Salemi, poi al P.S. di Castelvetrano e, infine, mediante l’elisoccorso a Catania per le cure del caso. Non sono note le dinamiche che hanno portato il bambino a ustionarsi. Indagano i Carabinieri.

Un incidente domestico che ha provocato al piccolo ustioni di secondo grado al tronco e agli arti inferiori. È stato trasportato a Catania poiché a Palermo non vi erano posti letto disponibili.